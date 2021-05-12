دي مايو: ندعم مبادرة ألمانيا لإجتماع وزاري جديد حول ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو اليوم الاربعاء عن الاستعداد لدعم المبادرة الألمانية للدعوة إلى اجتماع وزاري جديد حول ليبيا على صيغة “مؤتمر برلين” في شهر حزيران/يونيو القادم.

ونوه دي مايو في تصريح للصحفيين بعد لقاء نظيره الألماني هيكو ماس في مقر وزارة الخارجية بروما (قصر فارنيسينا)، بـ”الأهمية الكبرى للعمل المشترك لإيطاليا وألمانيا في إطار عملية برلين لدعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار” في ليبيا.

ووصف رئيس الدبلوماسية الايطالية “الانتخابات، إعادة توحيد المؤسسات الوطنية، التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار، وإعادة الإعمار وإعادة إطلاق الاقتصاد” بأنها “التحديات الأكثر إلحاحًا التي تواجه حكومة الوحدة الوطنية، والتي “نجدد دعمنا المشترك لها”.

وأكد دي مايو في هذا الصدد على “إن الدعم المتماسك من المجتمع الدولي لعمل الأمم المتحدة في ليبيا ضروري حقا”.