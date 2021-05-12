هايكو ماس: نعمل لتحقيق إنسحاب جميع المقاتلين الأجانب من ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى أن “فرص السلام زادت” في ليبيا، لكن لا يزال هناك تحدي الانتخابات وانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

وتحدث ماس في تصريحات للصحافة الاربعاء في روما مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، عن “تعاون وثيق مع تعيين الحكومة الانتقالية الجديدة”، حيث “زادت فرص السلام ، لكن هناك العديد من التحديات التي يجب مواجهتها والتغلب عليها: إجراء الانتخابات في 24 كانون الأول/ديسمبر وانسحاب جميع المقاتلين الأجانب من ليبيا”.

وقال “نحن نعمل على هذا الأمر معًا بتعاون وثيق، ليس فقط أمام الكواليس ولكن أيضًا خلف الكواليس. نريد أن نرافق ليبيا بشكل إيجابي على هذا الطريق” نحو الديمقراطية والاستقرار.