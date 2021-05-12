دعوات أوروبية جديدة لوقف العنف بين الاسرائيليين والفلسطينيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – وصف الاتحاد الأوروبي بـ”الخطير” العنف في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، داعياً إلى وقفه فوراً.

جاء هذا الموقف في بيان للممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أكد فيه على أن الأولوية يجب أن تكون حالياً لحماية المدنيين.

وأشار بوريل إلى ضرورة بذل كل الجهود من أجل وقف التصعيد و تجنب نشوب صراع أوسع ووقوع إصابات في صفوف المدنيين، معبراً عن شعور الاتحاد بـ”الفزع” جراء العدد الكبير من الضحايا خاصة بين الأطفال.

ولم يفت المسؤول الأوروبي القول بأن اطلاق الصواريخ العشوائي من قبل حركة حماس وجماعات أخرى على مدنيين إسرائيليين أمر غير مقبول.

ومضى قائلاً : “نعترف بالحاجة المشروعة لإسرائيل لحماية سكانها المدنيين، ويجب أن تكون هذه الاستجابة متناسبة مع أقصى درجات ضبط النفس”.

كما شدد بوريل على أهمية احترام الوضع الراهن للأماكن المقدسة وضمان حرية العبادة.

وختم ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد بيانه بالتأكيد على انه على اتصال مع الأطراف المعنية في المنطقة والشركاء الدوليين، بما في ذلك اللجنة الرباعية الخاصة بعملية السلام في الشرق الأوسط، حيث “يتعين دعم الجهود الرامية لإنهاء العنف”، كما قال.

يذكر ان مصادر متطابقة كانت ذكرت أن إسرائيل لم تتجاوب مع أي جهود وساطة دولية حتى الآن.