إيطاليا: تسجيل 262 وفاة جديدة بكوفيد و7852 إصابة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أفادت وزارة الصحة الايطالية اليوم الأربعاء بتسجيل 262 وفاة بسبب وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) و7852 إصابة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأظهرت بيانات الوزارة أنه بعد إجراء أكثر 306 ألف مسحة إختبار للكشف عن الفيروس، يبلغ معدل الحالات الايجابية مقارنة بالاختبارات 2.5% مرتفعا قليلا عن الـ2.4% المعلنة أمس.

وبوفيات اليوم، يرتفع إجمالي ضحايا الوباء منذ بداية انتشاره في إيطاليا في الاشهر الاولى من العام المنصرم، الى 123 ألفا و544 وفاة.

ويستمر التراجع في أعداد المرضى المقبولين بوحدات العناية المركزة، حيث يبلغ مجموع الاسِرّة المشغولة في هذه الوحدات اليوم 1992 سريرا، بإنخفاض قدره 64 مقارنة ببيانات أمس الثلاثاء.

المواطنون الذين تعافوا من الجائحة يبلغ عددهم ثلاثة ملايين و655 ألفا و112، بعد شفاء 19023 شخصا خلال الاربع وعشرين ساعة الاخيرة.

الاصابات النشطة المؤكدة تبلغ اليوم 352 ألفا و422، ما يعادل 11437 حالة إيجابية أقل مقارنة بالامس