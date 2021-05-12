متحدث أوروبي: لا تتوفر شروط توقيع اتفاقية لصيد الأسماك مع ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أشار متحدث بإسم المفوضية إلى أن مسألة توقيع اتفاقية لصيد الأسماك بين الاتحاد الاوروبي وليبيا “ليست على الأجندة” في بروكسل، في وقت تكررت فيه حوادث أنشطة صيد بين روما وطرابلس الغرب.

وأوضح المتحدث في تصريح لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء أن الاتفاقية “ليست على جدول الأعمال في الوقت الراهن لعدم توفر الحد الأدنى من الشروط” لتحقيق ذلك.

وأردف “يجب توفر سلسلة من الشروط المسبقة لشراكة محتملة في مصايد الأسماك مع دولة ثالثة، بما في ذلك: تحديد فائض الصيد، التوافق مع مبادئ معاهدة Unclos (اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار)، إهتمام من جانب قطاع الثروة السمكية الأوروبي، بيئة مستقرة وآمنة تضمن سلامة عمليات الصيد. وهذه الشروط ليست متوفرة في ليبيا”.