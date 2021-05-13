إيطاليا: بدء نقل المهاجرين من لامبيدوزا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن بدء نقل المهاجرين من جزيرة لامبيدوزا الصقلية لتوزيعهم على بقية أنحاء البلاد، حيث يستعد لترك النقطة الساخنة على الجزيرة 850 مهاجراً اليوم.

وأضافت المصادر ذاتها أنه “سباقاً مع الزمن كان يجري في لامبيدوزا لإخلاء النقطة الساخنة منذ أيام، والتي أوشكت على الانهيار بعد وصول عدد كبير من قوارب الهجرة يوم الأحد الماضي”. وأوضحت أن “الليلة الماضية، غادر 80 مهاجرا إلى بورتو إيمبيدوكلي على متن العبّارة كوسيرا، تاركين 1583 نزيلا في نقطة إمبرياكولا”.

وذكرت المصادر أن “هذا الصباح، بفضل الظروف المناخية المواتية، تم استئناف آلية النقل المنسقة من قبل محافظة أغريجينتو، بأقصى سرعة. الهدف هو تخفيف المبنى من نزلائه قبل أي عمليات رسوّ جديدة، يفضلها هدوء البحر مرة أخرى”، بينما “هناك 600 مهاجر يجري نقلهم إلى سفينة (أتزورّا) للحجر الصحي، والتي تمكنت بعد أيام من بقائها في لامبيدوزا من الرسو في كالا بيزانا”.

وخلصت المصادر الأمنية الى القول إنه “في الصباح، سيغادر 250 مهاجراً آخر النقطة الساخنة”، وهم “قاصرون غير مصحوبين بذويهم، سيصعدون على متن العبّارة سانسوفينو متجهين إلى بورتو إيمبيدوكلي ليتم نقلهم من هناك إلى تارانتو”، مقاطعة پوليا جنوب البلاد.