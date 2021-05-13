بلجيكا: 21 وفاة جديدة بكوفيد 19

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلنت السلطات الصحية البلجيكية عن تسجيل 21 حالة وفاة و3251 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وتأتي الإحصائية الجديدة لترفع اجمالي عدد من أصيبوا بكوفيد 19 في البلاد منذ بداية انتشاره قبل أكثر من عام إلى 1023583 شخصاً وعدد ضحاياه إلى 24630 آخراً.

في السياق نفسه، نوهت السلطات أيضاً إلى استمرار انخفاض اعداد مصابي كوفيد 19 الذين يتم قبولهم في المشافي للعلاج، إذ وصلت اعداد هذه الشريحة من المرضى إلى 2000 شخص منهم 657 في وحدات العناية المشددة.

وكانت الحكومة البلجيكية ربطت البدء بخطة رفع القيود المقررة في 9 حزيران/يونيو القادم، بشرطين أولهما تلقيح 80% من البالغين، الأكثر عرضة للإصابة بفعل مشاكل صحية إضافية، وثانيهما انخفاض عدد شاغلي اسرّة العناية المشددة إلى ما دون 500.

ويقول الخبراء أن التوجه الحالي لمؤشرات الوباء يجعل الشرط الثاني واقعياً أكثر من أي وقت مضى.

