صدامات العرب واليهود في إسرائيل قد تسرع انهاء العملية في غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – كشفت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية النقاب عن أن الجيش الإسرائيلي يستعد لإنهاء القتال عبر الحدود مع غزة في أقرب وقت ممكن، إثر التهديد بوقوع اشتباكات يهودية عربية في جميع أنحاء إسرائيل وخروجها عن السيطرة.

وقالت الصحيفة في تقرير لها اليوم الخميس إنه “بانتظار قرار من الحكومة، يستعد الجيش لتصعيد الضربات على قطاع غزة من أجل إنهاء جولة العنف التي بدأت يوم الاثنين وتصاعدت طوال الأسبوع”.

وأضافت “في المناقشات الأخيرة التي أجراها كبار مسؤولي الدفاع الإسرائيليين، قدروا أن العنف في اللد وبات يام وعكا ومدن أخرى يشكل تهديدًا أمنيًا لا يقل خطورة عن القتال في غزة”.

وذكرت الصحيفة أنه “حتى الآن، رفضت إسرائيل عدة عروض لوساطة لوقف إطلاق النار، لكن المصادر تقول إن العنف داخل إسرائيل قد يجبر إسرائيل على إعادة النظر”.

وقالت “قال مسؤولون دفاعيون إن البنية التحتية العسكرية والسياسية لحركة (حماس) قد تعرضت لضربة قوية منذ بدء الأعمال العدائية، وأن الردع الإسرائيلي قد أعيد إلى حد كبير”.

واستدركت “لكن الجيش يخطط لتكثيف الضربات في الأيام المقبلة من أجل حرمان (حماس) من القدرة على استعادة قدراتها بسرعة، وستكون هذه مخاطرة محسوبة، لأن تصعيد الضربات على غزة قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد”.

وقالت “يخشى الجيش الإسرائيلي أيضا من الإطاحة بـ(حماس) في غزة، ما يعكس قلق صانعي القرار الإسرائيليين من فراغ السلطة في القطاع، الذي قد يؤدي إلى الفوضى في حالة الإطاحة بحكم (حماس)”.