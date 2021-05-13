بطريرك الكلدان يهنئ المسلمين بعيد الفطر المبارك

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بغداد ـ قال البطريرك الكلداني مار لويس روفائيل ساكو: يسعدني أن أتوجّه الى الاخوات والاخوة المسلمين بخالص التهاني والتبريكات والاماني بعيد الفطر المبارك، الذي يحتفلون به وسط ظروف حياتية قاسية، صحياً، اقتصادياً، اجتماعياً وسياسياً.

وأضاف الكاردينال ساكو في بيان نشرته هيئة إعلام البطريركية، الخميس، أن “عيد الفطر بعد شهر من الصيام والصلاة والتوبة الى الله وعمل الاحسان، ينبغي ان يشكل تحولاً – عبوراً الى التضامن ومدِّ الجسور، واطلاق مبادرات الحوار والمصالحة، والكفّ عن اطلاق الرصاص، ورصِّ الصفوف من أجل نهضة بلدنا وكرامة مواطنينا وتحسين ظروف معيشتهم وامنهم واستقرارهم”.

وخلص رأس الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم إلى القول: “كل عيد وانتم بخير”.