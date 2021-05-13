وزير الدفاع الإسرائيلي يوعز بمزيد من التعزيزات للمدن الإسرائيلية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – وقع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس امرا يقضي بتجنيد عشر سرايا إضافية من حرس الحدود في خدمة الاحتياط لتعزيز قوات الشرطة في انحاء إسرائيل.

وقال غانتس: “اننا في حالة طوارئ على خلفية قومية متطرفة، ولكن النشاط الأمني لا يستبدل مسؤولية الزعامة في تهدئة الخواطر”.

وجاء القرار على خلفية تصاعد الصدامات بين مواطنين عرب ويهود.

وقالت الشرطة الإسرائيلية فجر اليوم إنها القت القبض مساء أمس على 374 مشتبهاً بهم “بارتكاب أعمال شغب في كافة ارجاء الدولة، والتي أسفرت عن اصابة 36 شرطياً بجروح طفيفة”.

هذا وقد تجددت الصدامات اليوم.