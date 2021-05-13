سالفيني: صمت أوروبي وأممي مراءٍ إزاء دفاع إسرائيل الشرعي عن نفسها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى زعيم حزب الرابطة الإيطالي ماتيو سالفيني أن ما تفعله إسرائيل يمثل دفاعاً مشروعاً عن النفس، والذي يُجابَه بصمت مُراءٍ من جانب الاتحاد الأوروبي الأمم المتحدة.

وأضاف سالفيني في مقابلة مع صحيفة “إسرائيل اليوم” الخميس، أنه “التقيت الشعب الإسرائيلي وأقدره”، إنه “شعب كريم، داعم، مرحِّب ومجتهد”، معرباً عن “مشاعر القرب من الأطفال، العائلات، كبار السن وأفراد الجيش الذين تعرضوا لخطر الصواريخ، الهجمات والعنف الإسلامي لسنوات عديدة. آمل أن ينتهي الرفض الفلسطيني لشرعية الدولة اليهودية”.

وأبدى السيناتور اقتناعه بأن، دفاع إسرائيل “دفاع مشروع”، وأن “الأمر غير المقبول هو صمت ونفاق المؤسسات الأوروبية والأمم المتحدة والحكومات العديدة إزاء هذا العنف غير المقبول المرفوض”.

وتحدث زعيم الرابطة عن التهديدات الاجتماعية التي تلقاها في الساعات القليلة الماضية، لوقوفه إلى جانب إسرائيل: وقال إن “هذه التهديدات لا تخيفني أو تبعث في الجزع، بل على العكس، إنها تمنحني مزيداً من القوة”.

وتابع “ما يؤسفني هو رؤية أن العديد من هؤلاء العنيفين (في الوقت الحالي بالكلمات) الذين يهينونني ويهددونني أنا وعائلتي قد أقاموا في إيطاليا لبعض الوقت، وغالبًا ما يكونون أبناءً شبابًا لمهاجرين يعيشون منذ سنوات في إيطاليا”، وهم “على استعداد للرد على الدعوة الإسلامية ضد الحقوق والاحترام الديمقراطي لمن رحب بهم في هذا البلد العظيم وهو إيطاليا”.