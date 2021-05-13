أبرشية إيطالية تحتفل والجالية المسلمة بعيد الفطر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

تشيرينولا ـ أعلنت أبرشية إيطالية أن عيد الفطر سيكون مناسبة للقاء أخوي لأسقف تشيرينولا، أسكولي ساتريانو، المونسنيور لويجي رينا، مع الجالية المسلمة.

وقالت الأبرشية إن “اللقاء سيكون عند الساعة الخامسة عصراً ليوم غد الجمعة، في مركز القديسة جوزيبينا بخيتة في منطقة تري تيتولي”، وأن “المبادرة التي نظمها المكتب الأبرشي لرعاية المهاجرين، بتنسيق الأب كلاوديو باربوني، ستعمل من خلال تبادل التحيات، على تعميق المعرفة المتبادلة، من أجل زيادة الشِّركة التي نرومها كثيراً”.

وخلصت أبرشية تشيرينولا إلى القول إن “اللقاء يأتي أيضًا على ضوء اليوم العالمي للمهاجرين واللاجئين، الذي يُحتفل به هذا العام في الأحد الأخير من أيلول/سبتمبر القادم”.