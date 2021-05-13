شركات طيران تلغي رحلاتها الى إسرائيل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية إن شركات طيران كبرى من أوروبا والولايات المتحدة ألغت رحلاتها إلى إسرائيل في ظل تدهور الوضع الأمني.

وأضافت “أعلنت كل من دلتا ويونايتد إيرلاينز ولوفتهانزا والخطوط الجوية النمساوية والخطوط الجوية البريطانية أنه سيتم تعليق رحلاتها”.

وكانت الصحيفة ذاتها قالت صباح اليوم إنه تم إغلاق مطار بن غوريون امام الرحلات الجوية القادمة وتحويل هذه الطائرات الى مطار قرب ايلات في جنوبي إسرائيل.

ويطلق فلسطينيون، منذ يوم الإثنين، عشرات القذائف الصاروخية على إسرائيل بما فيها تل ابيب.