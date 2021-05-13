بلجيكا: مطالبات بإقصاء قيادية بحزب الخضر لموقفها من الأحداث بالأراضي الفلسطينية وإسرائيل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – طالبت الرابطة البلجيكية لمناهضة معاداة السامية بإقصاء الرئيسة المشاركة لحزب الخضر في بلجيكا بسبب إعلانها عن موقف “منحاز” من الصراع الدائر حالياً في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل.

يأتي هذا الموقف على خلفية قيام رجاء موان (سياسية بلجيكية من أصول مغربية)، بنشر صورة على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام تظهر مناضل فلسطيني يستعد لإطلاق حجر من مقلاعه مرفقة بأغنية وين الملايين (للمطربة اللبنانية جوليا بطرس).

وتصف الرابطة هذا العمل بـ”التحريض على العنف و الحقد ومعاداة السامية”، مشيرة إلى أن موقف الرئيسة المشاركة لحزب الخضر هو تتويج لـ”انحراف معاد للسامية” لوحظ لدى قيادات الحزب منذ سنوات.

وتتهم الرابطة البلجيكية لمناهضة معاداة السامية حزب الخضر بتعزيز توجهات “مؤيدة للعنف والتطرف ومعادية للسامية” داخل البلاد، وقالت “ندعو كافة الأحزاب الديمقراطية إلى إدانة الانحراف الخطير نحو التطرف والعنف لدى حزب مشارك في التحالف الحكومي”، وفق بيانها الصادر حول الموضوع.

من جهتها، عبرت موان عن صدمتها من موقف الرابطة البلجيكية لمناهضة معاداة السامية، معربة عن “الأسف لاستغلال العمل على مناهضة السامية لتشويه صورة هؤلاء الذين يدعون للعدالة واحترام القانون الدولي لتسوية صراع طال أمده”، وفق ما نُقل عنها من تصريحات.

يذكر أن الحكومة الفيدرالية البلجيكية تتعرض لضغوط من قبل أحزاب اليسار في البلاد لاتخاذ موقف أكثر وضوحاً مما يحدث حالياً من مواجهات عنيفة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.