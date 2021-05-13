نتنياهو: عملية غزة ستستغرق بعض الوقت

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن العملية العسكرية في قطاع غزة ستستغرق بعض الوقت.

وقال نتنياهو خلال زيارة تفقدية قام بها إلى إحدى بطاريات القبة الحديدية: “سيستغرق الأمر بعض الوقت لكن ومن خلال الحزم الشديد، في الدفاع وفي الهجوم سنحقق غايتنا وهي استعادة الهدوء لدولة إسرائيل”.

وقد تفقد نتنياهو اليوم بطارية قبة حديدية منتشرة في وسط البلاد.

وقال “أتواجد هنا في موقع إحدى بطاريات القبة الحديدية، حيث يؤدي القادة والجنديات والجنود عملاً استثنائيًا في حماية سماء إسرائيل ومواطني إسرائيل. لا يمكن بلوغ نسبة 100% من النجاح لكنهم يبلغون نسبة قريبة جدًا من هذه النسبة، الأمر الذي نثمنه جميعًا مرتين: مرة واحدة في الدفاع ومرة واحدة في الهجوم”.

وأضاف “إن العمليات الدفاعية التي تنجزها بطاريات القبة الحديدية تمنحنا مجالاً للهجوم، وقد هاجم جيش الدفاع بالفعل مئات الأهداف، وسنتجاوز الـ 1000 هدف بعد قليل، ونحن نواصل ضرب حماس في حين ندافع عن مواطنينا”.