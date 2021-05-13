برلماني إيطالي يصف إعلام بلاده بـ”تلفزيون نتنياهو”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- إنتقد برلماني إيطالي التغطية الاعلامية في بلاده للاحداث في إسرائيل والاراضي الفلسطينية، ورأى أنها منحازة للجانب الاسرائيلي بدلا من الوقوف على مسافة واحدة من طرفي الصراع في الشرق الأوسط.

وقال نائب رئيس المكون البرلماني (البديل موجود)، بينو كابراس في تصريح صحفي الخميس “فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، فإن المجال السياسي والإعلامي الإيطالي يبرز وجهة نظر واحدة فقط: وجهة نظر (رئيس الوزراء الاسرائيلي) بنيامين نتنياهو”.

وأضاف العضو في المجموعة البرلمانية، التي شكّلها نواب سابقون في حركة خمس نجوم، “التصريحات حول أحداث هذه الأيام تنكر أي سياق تاريخي، وأي توازن، وأي تحليل للأسباب التي أفضت إلى القهر والمقاومة وإلى الظلم والحداد. شبكات اعلام تبث بشكل موحد، بمباركة أحزاب الأغلبية، وجهة نظر نتنياهو، تاركة تقليد الوقوف على مسافة واحدة الإيطالي الذي استوعب في الماضي دوافع الفلسطينيين لإدراكه التعقيدات في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​”.

وقال “نلاحظ مع الأسف أن معظم السياسيين اليوم يختارون التعاطف مع المستوطن الذي يسرق المنازل من أولئك الذين عاشوا هناك لأجيال. وبينما يستمر ‘تلفزيون نتنياهو’ في البث، أنا مع رؤية أخرى قادرة على إيصال الحقيقة في سرد أحداث هذه الأيام”.