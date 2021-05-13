حاكم صقلية يطلب من وزيرة الداخلية حث تونس وليبيا على إحتواء تدفقات المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن حاكم مقاطعة صقلية، نيللو موزوميتشي انه طلب من وزيرة الداخلية الايطالية لوتشانا لامورجيزي حث الحكومتين التونسية والليبية على إحتواء تدفقات المهاجرين نحو سواحل الجزيرة في جنوب إيطاليا.

وقال موزوميتشي للصحفيين الخميس، في أعقاب لقائه مع وزيرة الداخلية بالعاصمة روما، “لن نستسلم ولن نتراجع سنتيمترًا واحدًا للدفاع عن مصالح الجميع ولكي يقوم الكل بأداء واجبهم”.

وأضاف “طلبت مرة أخرى من الوزيرة التدخل بشكل قوي مع الحكومتين التونسية والليبية لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا التوصل إلى اتفاق تقوم بموجبه هاتان الدولتان بمهمة منع أو احتواء ظاهرة الاتجار بالبشر” المنطلقة من سواحلها.

وقال “أيضا، طلبنا من حكومة رئيس الوزراء ماريو دراغي بوضع استراتيجية بشأن البحر المتوسط ​​وليس فقط لظاهرة الهجرة. دعونا رئيس الوزراء للضرب بقبضته على طاولة المجلس الأوروبي القادم وان يشرح لأوروبا أن هذه الدراما الإنسانية لا يمكن أن تترك فقط لإيطاليا وصقلية والأراضي الحدودية، ساحل لامبيدوزا من جهة والسواحل الأخرى على الجانب الآخر من الجزيرة” جنوبي إيطاليا.