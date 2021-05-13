إيطاليا: 201 وفاة جديدة بكوفيد وتوقعات بإلغاء حظر التجوال الليلي الشهر القادم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت وزارة الصحة الايطالية اليوم الخميس تسجيل 201 حالة وفاة جراء وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و8085 إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بينما توقع مسؤول بالوزارة إلغاء حظر التجوال الليلي في شهر حزيران/يونيو القادم.

وأظهرت بيانات الوزارة أنه بعد إجراء 287 ألف مسحة إختبار للكشف عن الفيروس، يبلغ معدل الحالات الايجابية مقارنة بالاختبارات 2.8% مرتفعا قليلا عن الـ2.5% المعلنة أمس.

وبوفيات اليوم، يرتفع إجمالي ضحايا الوباء منذ بداية انتشاره في إيطاليا في الاشهر الاولى من العام المنصرم، الى 123 ألفا و745 وفاة.

ويستمر التراجع في أعداد المرضى بالمستشفيات والمقبولين بوحدات العناية المركزة، حيث يبلغ مجموع الاسِرّة المشغولة في هذه الوحدات اليوم 1893 سريرا، بإنخفاض قدره 99 مقارنة ببيانات أمس الأربعاء.

المواطنون الذين تعافوا من الجائحة يبلغ عددهم ثلاثة ملايين و669 ألفا و407، بعد شفاء 14295 شخصا خلال الاربع وعشرين ساعة الاخيرة.

الاصابات النشطة المؤكدة تبلغ اليوم 346 ألفا و8، ما يعادل 6414 حالة إيجابية أقل مقارنة بالامس.

هذا، وأعرب وكيل وزارة الصحة، أندريا كوستا في تصريحات صحفية عن الامل في تقليص مدة حظر التجوال الليلي لساعة أو ساعتين الأسبوع المقبل، أي على أن يبدأ في الحادية عشر مساء أو منتصف الليل، بدلا من العاشرة مساء، ويستمر إلى الخامسة من صباح اليوم التالي. واضاف “أعتقد أن شهر حزيران/يونيو القادم يمكن أن يكون شهرًا للنظر في إمكانية إلغاء حظر التجوال”.