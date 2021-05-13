دي مايو: إلتزام إيطالي بإبقاء قضايا المناخ والطاقة على رأس الاجندة الدولية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكد وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو على أن بلاده “بصفتها الرئيس الحالي لمجموعة العشرين، تلتزم بشدة بإبقاء قضايا المناخ والطاقة على رأس جدول الأعمال الدولي وتعزيز مفهوم جديد وأوسع لأمن الطاقة”.

وقال بعد اجتماعه الخميس بمقر وزارة الخارجية في روما مع مبعوث الولايات المتحدة للمناخ جون كيري، “نحن في لحظة تاريخية أساسية لحماية كوكب الارض، إيطاليا والولايات المتحدة مدعوتان لممارسة دور قيادي لإقناع شركائنا بأن التحول في نظام الطاقة العالمي والنضال من أجل حماية كوكبنا يمثلان ميزة وفرصة عظيمة المجتمع الدولي بأسره”.

واشار رئيس الدبلوماسية الايطالية إلى أن الاجتماع الوزاري الخاص يقضايا الطاقة والمناخ، الذي سنستضيفه مدينة نابولي في 23 تموز/يوليو القادم، سيكون “الأول من نوعه في تاريخ مجموعة العشرين”.