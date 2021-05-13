برلمانية إيطالية تدعو اوروبا للتحرك للتوصل لهدنة بين الفلسطينيين والاسرائليين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- دعت برلمانية في الحزب الديمقراطي الايطالي الاتحاد الاوروبي للتحرك من أجل التوصل إلى هدنة فورية بين الفلسطينيين والاسرائليين وإرسال مساعدات إنسانية للمناطق المتضررة.

وقالت باربرا بولاستريني في تصريح صحفي الخميس “إنه وضع مأساوي بشكل متزايد، ويكتسب النداء الموجه إلى الحكومة الإيطالية وأوروبا لإطلاق مبادرة دبلوماسية تهدف إلى هدنة فورية أهمية أكثر إلحاحا”، مشيرة إلى أنه يتعين وصول المساعدات الإنسانية على الفور.

ورأت النائبة في الحزب الدميقراطي أن “حل الدولتين للشعبين يظل الحل الذي يضمن كرامة وأمن الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني. ولسوء الحظ، أدى إضعاف أفق هذا الحل على مر السنين إلى تفضيل دور اليمين الإسرائيلي الراديكالي وتطرف حركة حماس”.

وأردفت “إيطاليا، بدورها الطبيعي كجسر في البحر الأبيض المتوسط ​​، يجب أن تعود إلى مهمة بناء التفاوض والسلام” بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي.