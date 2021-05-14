محكمة إيطالية تسقط ملاحقة سالفيني في قضية “سفينة غريغوريتي”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قرر قاضي الاجراءات التمهيدية في محكمة كاتانيا بمقاطعة صقلية، نونتسيو ساربييترو اليوم الجمعة إسقاط الملاحقة القضائية بحق وزير الداخلية الايطالي الاسبق زعيم حزب الرابطة، ماتيو سالفيني في القضية الخاصة بسفينة “غريغوريتي” التابعة لخفر السواحل الإيطالي.

القضية تتعلق بإتهام سالفيني عندما كان وزيرا للداخلية في حكومة جوزيبي كونتي الاولى بـ”خطف واحتجاز” 131 مهاجرا على متن سفينة غريغوريتي، قبالة ساحل أوغوستا في صقلية، في شهر تموز/يوليو 2019.

سالفيني، الذي حضر الجلسة مع محاميته جوليا بونجورنو، قال في إشارة إلى إعلان سابق من محكمة باليرمو مقاضاته في قضية مماثلة لمهاجرين كانوا على متن سفينة (أوبن آرمز) الاسبانية اعتبارًا من 15 أيلول/سبتمبر المقبل، قال “أنا هادئ. إذا لم تر محكمة كاتانيا إختطافا (للمهاجرين)، لا أفهم لماذا تراه باليرمو اختطافا”. واضاف “لقد حقق هذا القاضي، ودرس ، وعمل، وتولى مسؤولياته، ولكن البعض الآخر اختار طرقًا أسهل”.

وخلص سالفيني “الشيء الوحيد الذي يؤسفني هو الأموال التي تكلف دافعي الضرائب لإجراء مثل هذه المحاكمات”.