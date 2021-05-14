الأونروا تذكر بضرورة صيانة المنشآت الأممية بأماكن الصراعات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – ذكرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا)، بضرورة تحييد وصيانة المنشآت الأممية في أماكن الصراعات.

جاء هذا الموقف بعد تعرض مقر الوكالة و مدرستين تابعتين لها لضرر كبير جراء الغارات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

وأشارت الأونروا في بيان أُرسل إلى وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء اليوم، إلى أن القصف الذي تعرضت له مناطق واسعة من قطاع غزة يومي 11 و12 الشهر الجاري، أدى إلى إحداث أضرار بالغة في المجمع المدرسي التابع لها و الذي يضم 29 غرفة صف، وكذلك في مقرها في القطاع.

وأشار البيان إلى أن مسؤولي وطواقم الوكالة لا يستطيعون، حتى الآن، تحديد ما إذا كانت الضربة الإسرائيلية قد استهدفت مباشرة مباني الهيئة الدولية أو أن الأضرار نتجت عن قصف عنيف لمكان مجاور قريب، كما أن “جميع العاملين لدينا بخير وفي أمان”، وفق نص البيان.

واعادت الوكالة في بيانها التذكير بمواد القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق عام 1946 الذي ينص على حرمة الأمم المتحدة بمؤسساتها ومبانيها ووكالاتها واملاكها، حيث “يتعين عدم المس بهذه المنشآت، ومن ضمنها الأونروا”، كما جاء في البيان.

هذا وقد أدت الغارات والقصف الإسرائيلي المستمر على غزة إلى وقوع العشرات من القتلى والجرحى، حسب حصيلة لا تزال أولية، بالإضافة إلى دمار واسع، فيما أسفرت الصواريخ المطلقة من القطاع عن مقتل 9 إسرائليين.