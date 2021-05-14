دراغي يلتقي جون كيري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت الحكومة الإيطالية أن رئيس الوزراء ماريو دراغي إلتقي اليوم الجمعة المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي للمناخ، جون كيري.

واشارت رئاسة الوزراء إلى أنه تمت خلال اللقاء، الذي جرى بمقر الحكومة (قصر كيجي) بالعاصمة روما، “مناقشة أهمية التعاون الوثيق بين إيطاليا والولايات المتحدة من أجل معالجة حالة الطوارئ المناخية بشكل فعال وتحدي إزالة الكربون، في جميع المحافل المتعددة الأطراف، بدءً من قمم الدول السبع الصناعية الكبرى ومجموعة العشرين والمناخ -كوب 26، واغتنام الفرص التي يتيحها التحول نحو الاقتصاد البيئي”.