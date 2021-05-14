برلماني إيطالي: يتعين وقف العنف بين الفلسطينيين والاسرائيليين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، بييرو فاسينو أنه يتعين “وقف العنف” بين الفلسطينيين والاسرائيليين من أجل إستئناف عملية السلام في الشرق الأوسط.

وقال القيادي في الحزب الديمقراطي الجمعة “يجب أن يكون خطنا هو وقف العنف. حتى حق إسرائيل في الدفاع يجب ألا يتجاوز معيار التناسب، وينبغي وقف إطلاق الصواريخ” من قطاع غزة.

واضاف فاسينو في خطاب أمام قيادة الحزب “يجب التأكيد على هذه النقطة وكذلك على الاعتراف بحقين شرعيين (للشعبين الاسرائيلي والفلسطيني) على حد سواء، وهذا أمر أساسي لاستئناف عملية السلام”.

وقال “سويا، يجب أن نحث المجتمع الدولي والحكومة الإيطالية على التحرك في هذا الاتجاه، من أجل مبادرة لدعوة الطرفين إلى طاولة مفاوضات”.