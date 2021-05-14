الجيش الإسرائيلي: إطلاق نيران تحذيرية على مواطنين اجتازوا الحدود مع لبنان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- أطلق الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، نيران تحذيرية نحو متظاهرين اجتازوا الحدود من الأراضي اللبنانية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: “قامت دبابات الجيش الإسرائيلي بإطلاق نار تحذيري نحو عدد من المشاغبين المشتبه بهم الذين اجتازوا من لبنان الى داخل الأراضي الإسرائيلية”.

وأضاف: “لقد قام المشاغبون بالعبث بالجدار واضرام النيران في المنطقة ومن ثم ابتعدوا الى داخل لبنان”.

وتابع “قام أحد المشاغبين بإعادة اجتياز الحدود حيث ردت قوات الجيش الإسرائيلي باطلاق النار”.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أشارت الى ان متظاهرين اجتازوا الحدود من داخل الأراضي اللبنانية.