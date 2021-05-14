أخصائي أوبئة إيطالي: مزيج لقاحات كوفيد مهم للجرعة الثالثة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال أخصائي أوبئة إيطالي إن عمل مزيج من اللقاحات المضادة لوباء كوفيد 19 أمر مهم من ناحية الجرعة الثالثة.

جاء ذلك على لسان مدير عيادة الأمراض المعدية بمستشفى سان مارتينو في جنوة (مقاطعة ليغوريا ـ شمال) ماتّيو باسّيتّي، تعليقاً على دراسة بريطانية تشهد على أمن مزيج لقاحي (أسترازينيكا و فايزر) للجرعتين الأولى والثانية.

وفي تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الدولية الإيطالية، الجمعة، أعرب باسّيتّي، عن “الاعتقاد بأن من المهم العلم أنه مهما كان اللقاح الذي تعاطيته به من قبل، يبقى بإمكاني الحصول على لقاح آخر ولن يتغير لدي شيء، بل أن لدي استجابة جيدة بالفعل”.

وذكّر باسيتي بأنه “كنت حذراً للغاية بشأن هذا الأمر، وفي الواقع قلت بأنني لن أخلط اللقاحات، بينما تم خلطها بالفعل، وأود أن أقول إنهم أظهروا إمكانية ذلك”، فـ”هم يأخذون اللقاح نفسه لأنه جزء من عملية محددة، وهو بالنسبة للمستقبل، أساس الجرعة الثالثة التي سنبدأ بإعطائها في الأشهر الأخيرة من السنة”.