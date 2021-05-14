مقتل 4 فلسطينيين وإصابة أكثر من 130 بمواجهات في الضفة الغربية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 4 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية اليوم الجمعة.

وقالت الوزارة في تصريح وصل وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن “فلسطيني قتل بعد أن أصيب برصاص الاحتلال الحي في الشريان الرئيسي بالفخذ، في يعبد قضاء جنين في شمالي الضفة الغربية”.

كما أعلنت “مقتل مواطنين وصلا بحالة بالغة الخطورة إثر إصابتهما برصاص الاحتلال الحي في الصدر والبطن، من قريتي مردا وسكاكا، قضاء سلفيت في شمالي الضفة الغربية”.

وسبق أن أعلنت الوزارة “مقتل فلسطيني رابع في وسط الضفة الغربية بعد ان قال الجيش الإسرائيلي إنه حاول تنفيذ عملية طعن قرب مستوطنة عوفرا”.

وبدوره فقد أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني “إصابة أكثر من 130 فلسطيني أثناء مواجهات بالضفة الغربية بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي”.

وأشار الى أن “الإصابات تفاوتت ما بين الرصاص الحي والرصاص المعدني المغلف بالمطاط واستنشاق الغاز المسيل للدموع”.

وقد تركزت المواجهات في الخليل ونابلس وطولكرم وقلقيلية وسلفيت وبيت لحم والبيرة وأريحا ومحيط مدينة رام الله.