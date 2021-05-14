الاتحاد الأوروبي يدعو لانسحاب القوات الأريتيرية من إقليم تيغراي الاثيوبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – كرر الاتحاد الأوروبي دعوته لانسحاب القوات الاريتيرية من إقليم تيغراي الاثيوبي وكذلك لتأمين وصول آمن للمساعدات الإنسانية للإقليم.

جاء ذلك في بيان مشترك أصدره اليوم كل من الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل، والمفوض المكلف شؤون المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات يانس ليناريتش.

وشدد المسؤولان الأوروبيان على قناعة الاتحاد الأوروبي بان القوات المسلحة تعرقل وصول المساعدات الإنسانية لأجزاء واسعة من الإقليم الواقع شمال اثيوبيا.

ووجه بوريل وليناريتش انتقادات للسلطات الاثيوبية لعدم احترامها لالتزاماتها، قائلان: ” إن استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح حرب امر مخالف للقانون الدولي”، حسب البيان.

وأعاد المسؤولان الأوروبيان التأكيد على ضرورة السماح للمساعدات الإنسانية بالوصول الآمن إلى المحتاجين لتجنب مجاعة في الإقليم.

