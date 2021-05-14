إيطاليا: 7567 إصابة و182 حالة وفاة بكوفيد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن “هناك 7567 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أنحاء إيطاليا اليوم”، التي شهدت انخفاضاً مقارنة بالحالات الـ8085 التي سجلت أمس.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أنه “تم منذ يوم أمس تسجيل 182 حالة وفاة أخرى”، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للضحايا إلى 123,873 منذ بدء حالة الطوارئ الصحية.

وذكرت النشرة الصحية أنه “خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تم إجراء 298,186 تحليل كشف عن العدوى”، واستناداً لذلك، فقد “بلغ مؤشر الحالات الإيجابية 2.5٪”.