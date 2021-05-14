مسؤول صحي إيطالي: ضرورة تسريع حملة التطعيم ضد تهديد السلالات الجديدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد مسؤول صحي إيطالي أنه “يجب تسريع حملة التطعيم، وبشكل خاص للتمكن من مواجهة السلالات الجديدة لفيروس كورونا”.

وخلال مؤتمر صحفي خاص بتحليل بيانات مراقبة وضع انتشار وباء كوفيد 19، الجمعة، قال مدير قسم الأمراض المعدية بمعهد الصحة العالي الإيطالي (ISS) جاني ريتسا، إن “جزءاً كبيراً من النتائج التي تحققت على صعيد تراجع معطيات حالة الطوارئ الصحية يعود إلى الإجراءات التي اتخذت في الأسابيع الماضية”، والتي “أتاحت إعادة فتح العديد من الأنشطة بشكل تدريجي”.

وذكر ريتسا أن “من الضروري تطعيم الجميع بسرعة وبأي لقاح متوفر”، وأردف: “نحن نواجه بيانات مطمئنة والوضع يتحسن، ومؤشر حالة العدوى أقل من 1 باستمرار ونسب المعطيات تتناقص”. واختتم بالقول “نحن عند حوالي 100 إصابة لكل 100 ألف نسمة ونود أن تنخفض إلى أقل من 50 قريبًا، هذا هدفنا”.