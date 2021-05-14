إيطاليا: وصول 41 مهاجراً الليلة الماضية إلى لامبيدوزا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن وصول 41 مهاجراً الليلة الماضية إلى جزيرة لامبيدوزا الصقلية، بينما تستمر عمليات نقل المهاجرين من النقطة الساخنة على الجزيرة.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه “تمكن 21 تونسيًا، من بينهم ثلاث نساء وطفل رضيع، من الهبوط بشكل مستقل على ساحل كبرى جرز الأرخبيل الصقلي”، والذين “تم تعقبهم من قبل عناصر الدرك”. وبعد “فترة وجيزة أوقفت قوات هيئة حماية الميناء 21 آخرين، بينهم قاصران و6 نساء، على بعد بضع أميال بحرية عن الساحل”.

وتابعت: “في غضون ذلك، استمرت عمليات النقل من النقطة الساخنة على مدار يوم أمس”، حيث “غادر الجزيرة حوالي 900 شخص”. كما “تم هذا الصباح نقل 103 من القصر غير المصحوبين بذويهم على العبّارة إلى بورتو إيمبيدوكلي، ليتم نقلهم منها إلى بوتساللو وتارانتو”، بينما “تجري اضافة ضيوف آخرين أيضًا من النقطة الساخنة على متن سفينة الحجر الصحي (أدرياتيكو)، التي وصلت أمس إلى لامبيدوزا”.

في سياق آخر، أطلق مشروع (Alarm Phone) الانساني التابع لمنظمة (Watch The Med) غير الحكومية، إنذارا بشأن “خمسين مهاجرا يواجهون مخاطر قبالة سواحل ليبيا”، مبيناً أن هؤلاء “على متن قارب تتسرب إليه المياه ومحركه لا يعمل”.

وخلص (Alarm Phone) الى القول: “لقد أبلغنا السلطات المعنية، لكنهم لم ينقذوا المهاجرين بعد. لقد أمضوا ليلة مروعة في عرض البحر، فأنقذوهم في الحال”.

يذكر أن هذا المشروع تم تأسيسه في تشرين الأول/أكتوبر 2014 من قبل شبكة ناشطين وممثلين عن المجتمع المدني في أوروبا وشمال أفريقيا، وهو لا يعنى بنشاط الإنقاذ، بل يوفر رقم هاتف مجاني لإيصال نداءات استغاثة قوارب الهجرة للسلطات.