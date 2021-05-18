دي مايو: السودان شريك مميز لإيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تقدم وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو بـ”الشكر” للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ترحيبه به خلال مشاركته ممثلا لإيطاليا في مؤتمر باريس لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان، الذي نظمته الرئاسة الفرنسية أمس الاثنين.

وكتب دي مايو الثلاثاء في منشور على منصة (فيسبوك) “السودان شريك مميز لإيطاليا ونحن ندعم عملية التحول الديمقراطي والاقتصادي للبلاد”، كما أنه “مفترق طرق بين منطقة الساحل والقرن الأفريقي، وله موقع استراتيجي لمكافحة الإرهاب والاتجار غير المشروع (العابر للحدود) وتدفقات الهجرة غير النظامية”.

ورأى رئيس الدبلوماسية الايطالية، الذي أعلن مؤخرا عن جولة افريقية ستقوده في وقت لاحق إلى السودان وإثيوبيا وإريتريا، أن “استقرار هذه الدول يعني وقف المشكلة من مصدرها، ودعم تنمية إفريقيا وتأمين إيطاليا وأوروبا بأسرها”.

كما نوه دي مايو بأن “السودان يمتلك إمكانات غير مستكشفة في العديد من القطاعات الاقتصادية ويمثل فرصة لشركاتنا”.