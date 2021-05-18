أشكنازي: شكرت دي مايو على دعم إيطاليا لحق إسرائيل بالدفاع عن النفس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي عن “مكالمة هاتفية جيدة” أجراها مع نظيره الايطالي لويجي دي مايو. وقال “شكرته فيها على دعم الحكومة الإيطالية لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وعلى إدانتها لأعمال (حركة) حماس الإرهابية”.

واضاف في تغريدة على منصة (تويتر) “أبلغته أن إسرائيل ستواصل العمل ضد حماس حتى استعادة السلام لمجتمعاتنا في جنوب ووسط البلاد”، كما “أطلعته على الخطوات التي اتخذتها إسرائيل لخفض التوترات في القدس وتهدئة الوضع”.

ورأى وزير الخارجية الإسرائيلي أنه “يتعين على المجتمع الدولي برمته إدانة أنشطة حماس الإرهابية، والتي تستخدم كل السكان المدنيين في غزة كدروع بشرية”.

وكانت وزارة الخارجية الايطالية قد تحدثت عن مكالمة هاتفية جرت أمس الاثنين بين دي مايو ونظيره في حكومة السلطة الفلسطينية رياض المالكي، جدد خلالها الأول “النداء من أجل الوقف الفوري للعنف والشروع في إجراءات خفض التصعيد”.

كما أشار دي مايو، خلال الإتصال الهاتفي، إلى أن “إيطاليا تحث جميع الأطراف على الانخراط في جهود الوساطة التي تقوم بها على وجه الخصوص اللجنة الرباعية الدولية وأعضائها”، أي الامم المتحدة، الاتحاد الاوروبي، الولايات المتحدة، وروسيا.