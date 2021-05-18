بوريل يتعهد بدعم السودان مالياً وسياسياً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – تعهد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بأن يستمر التكتل الموحد، بدوله ومؤسساته، في دعم السودان سياسياً ومالياً لإنجاز التحول الديمقراطي.

جاء هذا الموقف في تغريدة للمسؤول الأوروبي اليوم على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، تعليقاً على مشاركته في المؤتمر الدولي الذي نظمه أمس الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لدعم الانتقال السياسي والاقتصادي في السودان.

ووصف بوريل السودان بـ”الشريك الهام” لأوروبا، معرباً عن قناعته بأن الانتقال التاريخي لهذا البلد يشكل “مصدر الهام للمنطقة بشكل أوسع”.

هذا وتحاول أوروبا منافسة قوة عالمية أخرى مثل الصين والعمل على ضخ استثمارات في السودان، خاصة في مجالات التعدين والطاقة والزراعة.