برلماني إيطالي: بحث عن حل دائم لأزمة الشرق الأوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعا برلماني إيطالي إلى البحث عن حل دائم للأزمة بين إسرائيل والفلسطينيين في قطاع غزّة.

وقال عضو مجلس النواب من حزب (فورتسا ايتاليا) غويدو جيرمانو بيتّارين، في مذكرة الثلاثاء: “أشاطر موقف الزميل بييرو فاسينو حول ضرورة الهدنة، لكنها ليست كافية؛ يجب إيجاد حل دائم، حمل السلام إلى المنطقة والسماح لإسرائيل والدولة الفلسطينية بالعيش جنبًا إلى جنب بأمان”.

وأعرب بيتّارين عن “الأمل بأن يتعاون اللاعبون العالميون، الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، روسيا، الصين والأمم المتحدة، بشكل مثمر مع السلطات المحلية من أجل التوصل إلى تفاهم”. وخلص البرلماني إلى القول إن “إيطاليا، من جانبها، كما ذكر فاسينو، تعاونت تاريخيًا مع كل من إسرائيل وفلسطين، وهي ميزة يمكن أن تقودنا إلى لعب دور مهم، والسعي بمصداقية في إطار المبادرات الدولية”.

وكان رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، بييرو فاسينو قد رأى في تصريحات الجمعة، أنه يتعين “وقف العنف” بين الفلسطينيين والاسرائيليين من أجل استئناف عملية السلام في الشرق الأوسط.

وقال القيادي في الحزب الديمقراطي: “يجب أن يكون خطنا هو وقف العنف. حتى حق إسرائيل في الدفاع يجب ألا يتجاوز معيار التناسب، وينبغي وقف إطلاق الصواريخ” من قطاع غزة.