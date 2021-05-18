إيطاليا: جلسة استماع بمجلس النواب حول التطرف الإسلامي والجهادي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – عقدت في إيطاليا اليوم جلسة استماع في مقر مجلس النواب (مونتي تشيتوريو) حول التطرف الإسلامي والجهادي الطابع.

وقال المجلس في بيان الثلاثاء، إنه “التأمت بعد منتصف النهار بعشرين دقيقة، جلسة عن طريق الفيديو للجنة الشؤون الدستورية”، حيث “تم الاستماع في لرئيسة مجموعة الخبراء ومنسقة مجموعة عمل السجون في شبكة التوعية بالتطرف التابعة للمفوضية الأوروبية، ديليتّا بيراردينيللي”.

وأضاف البيان أنه في إطار الفحص المشترك لمقترح القانون الذي يحمل “تدابير منع التطرف والعنف من الطابع الجهادي”، والاقتراح الذي ينطوي على “إنشاء لجنة برلمانية للتحقيق في ظاهرة التطرف العنيف أو الإرهابي والتطرف ذي الطابع الجهادي”.

هذا وقد تم بث الجلسة مباشرة على محطة التلفزة على الانترنت.