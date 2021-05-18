ظريف: استئناف الأعمال التجارية من مصلحة إيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إنه “خلال المحادثات مع القادة السياسيين ورجال الأعمال الإيطاليين تم التوافق في الرأي على الفائدة الكبيرة بالنسبة لإيطاليا في استئناف الأعمال التجارية مع إيران”.

وفي تغريدة على مدونة (تويتر) الثلاثاء، وصف الوزير ظريف اللقاءات التي عُقدت في روما أمس مع رئيس مجلس النواب روبرتو فيكو، وزير الخارجية لويجي دي مايو، ورئيس الوزراء السابق ماسيمو داليما بـ”الممتازة”.

وكان ظريف قد التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ فيتو بتروتشيللي ورئيس غرفة التجارة والصناعة الإيطالية الإيرانية جوزيبي تزامبيني أيضاً.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن “من بين الموضوعات التي تمت مناقشتها، قضايا إقليمية أيضا، بما في ذلك القضية الفلسطينية”.

وكان الوزير الإيراني بالإضافة إلى زيارته مقر وزارة الخارجية، قصر (فارنيزينا)، التقى البابا فرنسيس في الفاتيكان، وزير الخارجية الكاردينال بييترو بارولين ومسؤول العلاقات مع الدول المطران پاول ريتشارد غالاغر.

هذا وقد كانت روما المحطة الثانية في جولة ظريف الأوروبية، حيث زار مدريد في 13 أيار/مايو الجاري.