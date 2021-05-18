خبير سياسي إيطالي: حرب بالوكالة في غزة وآفاق لوقف إطلاق النار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعرب خبير سياسي إيطالي عن الاقتناع بأن حرباً بالوكالة تلك التي تجري في قطاع غزّة، لكن هناك آفاق لوقف إطلاق النار، فـ”نحن عشية محاولة جادة لتخفيف التوتر”، بين اسرائيل وحركة (حماس).

وفي مقابلة مع لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء الثلاثاء، حلل خبير معهد الدراسات السياسية الدولية (ISPI) السفير أرماندو سانغويني، آخر التطورات في قطاع غزّة، حيث يمكن التحدث عن “حرب بالوكالة” مع إيران كبطل للموقف، وذكر عناصر “توحي باحتمال وقف إطلاق النار”.

واوضح سانغويني، بأنه “بادئ ذي بدء، انتهت الأعياد الإسلامية واليهودية وهذا مهم”. ثانيًا، “تم تفعيل عواصم مختلفة من أجل خفض التصعيد في الشرق الأوسط، من القاهرة إلى بكين، ومن موسكو إلى واشنطن “.

وذكر الخبير أنه “فوق ذلك كله، لا تملك حركة (حماس) موارد غير محدودة ولا يمكنها الاستمرار باستهداف إسرائيل مع نتائج حربية هزيلة جدًا”. علاوة على ذلك “تدرك الحركة الإسلامية أن مؤيديها الرئيسيين، المتمثلين بتركيا وإيران، لا يمكن الاعتماد عليهم في هجوم طويل الأمد”.

وتابع السفير السابق في الرياض، أنه “من وجهة نظر تل أبيب، حققت إسرائيل كثيراً بضربها شبكة الأنفاق وبعض النقاط الحيوية لهجمات (حماس)، ويمكن لنتنياهو أن يكون راضياً نسبياً عن الدور القيادي الذي لعبه. لكن نتائج استثماره السياسي تكلف دماء كثيرة”.

وواصل سانغويني: “الرئيس الأمريكي يريد أيضًا إعادة إطلاق العلاقات مع أوروبا التي لا تزال ضعيفة”، لكن “تصريحات ميركل وماكرون بشأن غزة تبعث بادرة أمل”. لذا “آمل أن يأتي من اجتماع اليوم لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، موقفاً واضحاً، وهو أمر مفروغ منه”، وكذلك “تقارب في إجراءات ملموسة يمكن أن تؤدي إلى تقليل أنشطة الحرب الإسرائيلية وتقليص حجم (حماس) السياسي”.

أما بالنسبة لإيران، فقد أكد المحلل السياسي أن “تصريحات آيات الله الأخيرة ضد إسرائيل نار نحن في غنى عنها”، وإذا “كانت طهران تحاول من جهة إعادة الولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات النووية، فهي “من جهة أخرى، لا يمكنها أن تعطي إشارات لوجود تهديد يزعزع استقرار الشرق الأوسط”.

وخلص السفير مكرراً الرأي بأن “الجمهورية الإسلامية تخوض حربًا بالوكالة في غزّة”، مشيرًا إلى أن “هناك (حماس) من جهة، وحزب الله من جهة أخرى، وفي الوسط من يعطي امدادات السلاح لكليهما”.