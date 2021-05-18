إيطاليا: إصابات كوفيد 4452 والضحايا 201

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إنه عدد الإصابات بوباء كوفيد 19 التي تم تسجيلها الثلاثاء بلغت 4452 حالة.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أنه “منذ يوم أمس، تم تسجيل 201 حالة وفاة أخرى في مقاطعات البلاد، ليصل العدد الإجمالي للضحايا إلى 124497″، منذ بدء انتشاء فيروس كورونا.

وذكرت النشرة الصحية أنه “في الأربع والعشرين ساعة الماضية تم إجراء 262,862 تحليل كشف عن العدوى”، والتي بموجبها “انخفض مؤشر الحالات الإيجابية إلى 1.69٪”.

ولفتت النشرة إلى أنه “بعد القرارات التي اتخذت بشأن حظر التجول وإعادة فتح الأقاليم، هناك اليوم انخفاض إضافي في عدد المرضى بأقسام العناية المركزة في البلاد”، فقد “وصل عددهم إلى 1689″، أي بانخفاض بمجموع 65 شخصاً منذ أمس، مع 86 حالة دخول جديدة إلى المستشفيات”.

وذكر جدول وزارة الصحة أن “عدد الأشخاص الخاضعين لحالات الاستشفاء العادية حاليا هو 11,539″، أي بفارق 485 مقارنة بالأمس”، وأن “العدد التراكمي للمتعافين بلغ 3,727,220 شخصاً”، وهم “بزيادة بحاصل 11,831″، واختتم بالقول إن “هناك 315,308 حالة إيجابية حاليًا من ناحية الإصابة بالوباء”، أي “بانخفاض بمجموع 7583 شخصاً”.