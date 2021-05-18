بوريل: أولوية لوقف اطلاق النار وبحث عن آفاق سياسية بالشرق الأوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على أن وقف اطلاق النار والعنف الدائر حالياً بين الإسرائيليين والفلسطينيين، يحتل مكان الأولوية حالياً بالنسبة للأوروبيين.

جاء هذا الموقف في مؤتمر صحفي عقده بوريل اليوم عقب الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والذي تم عبر دائرة فيديو مغلقة.

واعتبر بوريل أن وقف اطلاق النار سيمهد لمرحلة جديدة يجب أن يتم خلالها حشد كل الجهود الدولية لبناء الثقة بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني وحثهما على الانخراط مجدداً في عملية السلام، المجمدة منذ أمد طويل.

ومضى قائلاً: ” سنعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع اللجنة الرباعية الدولية من أجل تحقيق السلام والأمن للجميع”.

في هذا السياق، أكد بوريل على ضرورة تنظيم الانتخابات الفلسطينية، التي سبق وتم تأجيلها.

أما بشأن الوضع الحالي فقد أدان الأوروبيون عمليات اطلاق الصواريخ من قطاع غزة ضد إسرائيل، مطالبين الحكومة الإسرائيلية برد متناسب وباحترام القانون الدولي الإنساني.

كما أكدوا على ضرورة وقف العنف والسماح بدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ” يجب احترام الوضع الحالي لمدينة القدس وضمان حق العبادة”، وفق كلام بوريل.

كما طالب المسؤول الأوروبي الطرف الإسرائيلي بوقف عمليات الاخلاء في حي الشيخ جراح وكذلك وقف المستوطنات.

إلى ذلك حرص بوريل على التأكيد بأن نتائج الاجتماع الحالي تبقى غير رسمية ولم تحظ بتأييد جميع الدول.

