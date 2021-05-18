دراغي: ضرورة مواصلة اتباع القواعد للوقاية من الوباء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي أن من الضروري مواصلة اتباع القواعد الخاصة بالوقاية من وباء كوفيد 19.

وفي تصريحات على هامش قمة تمويل الاقتصادات الأفريقية الملتئمة في باريس الثلاثاء، قال دراغي إن “الإستراتيجية الأفضل هي حملة التطعيم التي أدت إلى تحسّن الوضع بشكل كبير”. وشدد رئيس الحكومة الإيطالية على أهمية “الامتثال للقواعد والبروتوكولات الوقائية، التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، إلى جانب كل ما تعلمنا القيام به في هذا العام ونصف العام”.

وخلص رئيس مجلس الوزراء الى القول، “إنها دروس قاسية رهيبة نأمل أن ننساها”.