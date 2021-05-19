لامورجيزي: لا يمكن إنكار زيادة تدفقات الهجرة من ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي، إن “من الضروري بالنسبة لإيطاليا المساهمة بعملية الاستقرار في ليبيا، التي نسجل منها زيادة في تدفقات الهجرة في هذه الفترة”، وهذا “أمر لا يمكن إنكاره”.

وأضافت الوزيرة في جلسة استماع أمام لجنة الرقابة البرلمانية بشأن آلية تنفيذ اتفاقية شنغن، كجزء من تقصي الحقائق حول إدارة ظاهرة الهجرة، الأربعاء أن “من المهم أن يتم تعزيز هذه العلاقة الثنائية التاريخية”، مع ليبيا.

أما بشأن تونس، فقد أشارت لامورجيزي إلى “الضرورة الملحة للمساعدات من جانب الاتحاد الأوروبي للمساهمة في تقوية الاقتصاد التونسي”.

وحول مقترحات بالاقتداء بإسبانيا في نشر جيش على الحدود لغلقها أمام المهاجرين، أجابت الوزيرة بسخرية: “العسكر كما في إسبانيا؟ إذا أعطيتموني بعض النصائح حول مكان ما لنشرهم في البحر، فربما سيمكننا حل المشكلة بشكل أسرع!”.

وخلصت وزيرة الداخلية موضحة أن “الحدود البحرية تختلف عن الحدود البرية، وقد فعلنا نحن أيضاً الأمر ذاته (مثل إسبانيا) على الحدود البرية”.