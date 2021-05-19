وزيرة داخلية إيطاليا: يلزم تدخل أوروبي لآليات إعادة توطين المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي، أن “التدخل من قبل الاتحاد الأوروبي مطلوب أيضًا من أجل وضع آليات إعادة توطين جديدة للمهاجرين”.

وأضافت الوزيرة في جلسة استماع امام لجنة برلمانية حول إدارة ظاهرة الهجرة، الأربعاء، أن “هناك فصل مركزي آخر في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية وهو تنظيم عمليات إعادة المهاجرين إلى الوطن: فيجب إعادة من لا يحق لهم دخول بلادنا، لكن تنفيذ هذا المبدأ أصبح صعبًا بسبب التعقيد التقني للإجراء”.

وتابعت: “في هذا المجال، نعتقد أن بذل جهد أكبر من قبل الاتحاد الأوروبي أمر ضروري سواء أكان في إطار التفاوض بشأن اتفاقيات إعادة التوطين الجديدة أو وفي الدعم المالي لتنفيذها من قبل الدول الأعضاء المشاركة في هذه الآلية”.

وأشارت لامورجيزي إلى أنه “لتعزيز التعاون العملي في مجال تحديد الهوية والإعادة إلى الوطن، أجرت إيطاليا، في السنوات الأخيرة، مفاوضات محددة لإبرام أو تجديد الاتفاقات الفنية مع مختلف البلدان الأصلية لتدفقات الهجرة”، والتي “تشمل أيضًا إرسال مسؤولين من هذه الدول في مهمة إلى بلادنا، مكلفين بالتعاون مع السلطات الإيطالية في إجراءات تحديد هوية المهاجرين السريين”.

وخلصت وزيرة الداخلية إلى القول إن “الدول المعنية بهذه العملية هي: ساحل العاج، غامبيا، غينيا كوناكري، نيجيريا والسنغال”.