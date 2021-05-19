لامورجيزي: آلاف العمليات ضد الإرهاب لدى وصول المهاجرين في 3 سنوات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي، إنه “خلال ثلاث سنوات، جرت أكثر من 4 آلاف من عمليات الرصد في إطار مكافحة الإرهاب بعد رسوّ قوارب الهجرة”.

وأضافت الوزيرة في جلسة استماع أمام لجنة الرقابة البرلمانية بشأن آلية تنفيذ اتفاقية شنغن، كجزء من تقصي الحقائق حول إدارة ظاهرة الهجرة، الأربعاء أنه “فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع اختراقاته المحتملة ضمن تدفقات الهجرة، فإن أكثر مبادرات المنع فعالية هي تلك التي تنبثق عن العمل المتكامل لهيئات إنفاذ القانون الوطنية والوكالات الأوروبية”.

وأشارت لامورجيزي إلى أنه “منذ بداية عام 2017، تم بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، تفعيل عمليات تفتيش أمنية ثانوية في إيطاليا لتجنب خطر تسلل الإرهابيين مع تدفقات الهجرة غير النظامية”.

وأوضحت الوزيرة أن “هذه الأداة التنفيذية تتخذ شكل تعاون معزز لمراقبة الحدود في إطار مكافحة الإرهاب مع اليوروبول، الذي يرسل مسؤوليه إلى إيطاليا للعمل جنبًا إلى جنب مع وحدات التحقيق الوطنية المعنية بإدارة هذه الظاهرة”.

ولفتت لامورجيزي إلى أن “من خلال هذا التعاون، وبالتزامن مع عمليات الرسوّ المختلفة التي جرت على السواحل الإيطالية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2018 حتى 30 نيسان/أبريل 2021، تم إخضاع أكثر من 4 آلاف شخص للرقابة”، مؤكدة أن “فاعلية هذا الإجراء الوقائي تتجسد في استخدامه الكامل لقواعد البيانات الدولية، وبشكل خاص نظام شنغن للمعلومات وقاعدة بيانات الإنتربول، والتي تمثل أدوات حاسمة لضمان حسن توقيت تبادل المعلومات”.

وذكرت الوزيرة أن “من الموارد الثمينة الأخرى، لجنة التحليل الاستراتيجي لمكافحة الإرهاب (Casa)، التي تجمع بين قوات الشرطة وقطاع المخابرات، مما يتيح إجراء تحليل وتقييم معمق ومشترك للتهديد الإرهابي”.

وخلصت وزيرة الداخلية إلى القول إن “في عام 2020، بناءً على رأي الـ(Casa)، تبنت الشرطة الوقائية 867 تدبيراً لرفض دخول مهاجرين إلى الأراضي الأوروبية لأسباب تتعلق بالأمن القومي مقارنة بـ489 إجراءً لعام 2019″، وأنه “في العام الجاري، تم حتى 14 أيار/مايو بالفعل، اتخاذ 510 إجراءات مماثلة أخرى”.