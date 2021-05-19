إيطاليا: 5506 إصابة بكوفيد و149 حالة وفاة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن “هناك 5506 إصابة بفيروس كورونا في أنحاء إيطاليا اليوم الأربعاء”.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أنه “منذ يوم أمس، تم تسجيل 149 حالة وفاة أخرى”، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للضحايا إلى 124,646 شخصاً منذ بدء انتشار الجائحة.

وذكرت النشرة الصحية أنه “يستمر عدد المقبولين في وحدات العناية المركزة بالانخفاض، حيث يوجد فيها الآن 1643 شخصًا”، وهم “بفارق 46 شخصا مقارنة بأمس”، مع “دخول 70 شخصاً جديدًا إلى المستشفيات”.

ولفتت النشرة إلى أن “حالات الاستشفاء العادية تبلغ حالياً 11,018″، أي “بانخفاض بحاصل 521 عن أمس”، بينما يصل العدد التراكمي للمتعافين الى 3,741,149 شخصاً”، وهم “بزيادة بمجموع 13,929 حالة”.

وذكر جدول وزارة الصحة أن “هناك الآن 306,730 حالة إيجابية من ناحية الإصابة بالعدوى”، وهي “بانخفاض بفارق 8578 حالة بالعلاقة مع يوم أمس”.