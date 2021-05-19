سياسية إيطالية: كم مأساة تلزم قبل أن تتحرك أوروبا لحل قضية الهجرة؟

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – تساءلت سياسية إيطالية عن عدد المآسي التي ينبغي أن تحدث قبل أن يتحرك الاتحاد الأوروبي لحل مسألة المهاجرين؟

وفي تغريدة على مدونة (تويتر) الأربعاء، كتبت رئيسة قسم أوروبا والشؤون الدولية في أمانة الحزب الديمقراطي، ليا كوارتابيللي: “سبتة، ليبا، موريا وليبيا… كم عدد المآسي التي يجب أن نشهدها حتى تقرر أوروبا إدارة سياسة الهجرة؟”.

وأشارت كوارتابيللي إلى “وجوب وضع طرق قانونية لمن يريد العمل، فتح الممرات الإنسانية، ابرام اتفاقيات أوروبية لإعادة المهاجرين إلى أوطانهم”، فضلا عن “عمليات الإنقاذ ومكافحة تهريب البشر في البحر”.

وخلصت القيادية في الحزب الديمقراطي إلى القول: “نحن نستطيع القيام بكل هذا”، بل “يجب علينا فعل ذلك”.