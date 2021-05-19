دي مايو: الدبيبة سيزور روما نهاية الشهر الجاري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو أن من المقرر أن تكون هناك زيارة لرئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة إلى روما في 31 أيار/مايو الجاري.

وأضاف الوزير دي مايو خلال إحاطة أمام مجلس النواب حول ليبيا الأربعاء، أنه خلال الزيارة “سينعقد منتدى أعمال أيضا يسمح للجهات الاقتصادية الإيطالية الرئيسية بالتحدث لرئيس الوزراء الليبي ومختلف أعضاء حكومته”.

وفي هذا السياق أشار وزير الخارجية إلى أن “الإطار الأمني” في ليبيا “​​لا يزال هشًا”، و “لا تزال هناك العديد من العوامل الداخلية والخارجية المسببة للاضطراب، جهات تعرقل العملية السياسية لأنها تفضل الإبقاء على الوضع الراهن قائماً”.

وذكر دي مايو أن “اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في جنيف في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2020 سيظل أولوية مطلقة”، لكنه “يجهد من أجل إيجاد تنفيذ ملموس على الأرض”.

وتابع وزير الخارجية “إن علامات عدم الاستقرار في برقة وكذلك في طرابلس تثير القلق في سياق يتسم بالتشرذم المستمر للسلطة والمراكز العسكرية، ليس فقط بين الشرق والغرب، لكن على المستوى المحلي أيضًا، حيث تظل هناك توترات كامنة بين العديد من التشكيلات المسلحة بهدف السيطرة الميدانية”.