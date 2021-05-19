وزير خارجية إيطاليا: أولويتنا وقف الصراع بالشرق الأوسط فورًا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو إن “إيطاليا رفعت صوتها لتجعله مسموعا” بشأن الأزمة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزّة، مؤكدا أن “أولويتنا” هي “وقف الصراع فوراً”.

وأضاف الوزير دي مايو خلال إحاطة أمام مجلس النواب حول ليبيا الأربعاء، أنه “لا يسعني إلا أن أكرر ضرورة الوقف الفوري للمواجهة العسكرية الجارية”، وذلك “لإعادة الإسرائيليين والفلسطينيين إلى التمتع بالحق في العيش بسلام وأمان”.

وأشار وزير الخارجية إلى أن “القدس يجب أن تعود إلى كونها مدينة التعايش السلمي، وليس مدينة التعصب أو إراقة دماء جديدة”. واختتم بالقول إنه “لهذه الغاية، يجب فرض احترام الوضع الراهن للأماكن المقدسة بشكل صارم”.