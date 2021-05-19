دي مايو يعلن تعيين قنصل جديد في بنغازي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو تعيين قنصل جديد لبلاده في بنغازي.

وأضاف الوزير دي مايو خلال إحاطة أمام مجلس النواب حول ليبيا الأربعاء، أن الدبلوماسي “كارلو باتوري تم تنصيبه قنصلاً في مدينة بنغازي شرقي ليبيا”، والذي “من المقرر أن يباشر مهام منصبه في 26 أيار/مايو الجاري”.

وذكر وزير الخارجية أن في مقر الوزارة، قصر (فارنيزينا) “بدأت أيضًا الإجراءات الخاصة بإعادة فتح مكتب لوكالة التجارة الخارجية في طرابلس الغرب”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى القول: “كما شرعنا بإعادة التنشيط التدريجي للمعهد الثقافي الإيطالي في العاصمة الليبية”.