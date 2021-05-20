غويريني في زيارة لنيامي: إلتزام إيطالي بأمن النيجر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما –نيامي- أكد وزير الدفاع الايطالي، لورينزو غويريني الخميس على أن سلطات بلاده “ستواصل الالتزام بأمن دولة النيجر وتدريب قواتها المسلحة وتعزيز العلاقات الثنائية” بين البلدين، وذلك في أعقاب لقاءه في نيامي مع نظيره النيجري القاسم أنداتو.

واشار غويريني إلى “لقاء مفيد” جرى في وقت سابق، خلال زيارته لنيامي التي بدأت أمس، مع نائب رئيس النيجر العقيد عاصمي غويتا، أكد خلاله على أن “دعم المؤسسات ومكافحة الإرهاب في النيجر في صميم التزام المجتمع الدولي وإيطاليا، التي تنوي تعزيز وجودها في منطقة الساحل.

كما أفاد غويريني بأنه تفقد الجنود الايطاليين المشاركين في البعثتين الاوروبية والاممية في النيجر، مشددا على أهمية “محاربة الإرهاب والالتزام باستقرار المنطقة” لأن “أمننا يعتمد أيضًا على استقرار منطقة الساحل”، على حد تعبيره.